США больше не смогут обеспечивать Украину необходимым объемом средств ПВО

NBC: США предупредили Украину, что не могут поставлять нужное число средств ПВО

Соединенные Штаты предупредили Украину о том, что больше не в состоянии обеспечить непрерывные поставки оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО) для эффективной защиты ее инфраструктуры. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает NBC News.

По словам собеседников телеканала, во время переговоров на прошлой неделе в Киеве Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что американская оборонная промышленность не может продолжать поставлять Украине вооружение и средства ПВО в объеме, необходимом для защиты инфраструктуры и населения страны

23 ноября журнал Military Watch Magazine сообщил, что Вооруженные силы Украины теряют средства противовоздушной обороны быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить.

17 ноября президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о поставке Киеву боевой авиации, а также «защите неба». Агентство Reuters сообщало, что речь идет о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. В частности, документ предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.