Зеленский попросил Запад не останавливать военную помощь

Зеленский призвал Запад не прекращать военную помощь Украине после удара ВС РФ
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Страны Запада не должны делать пауз в предоставлении помощи Украине, необходимо, чтобы все партнеры совместными усилиями двигались к дипломатии. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий пост украинский лидер написал после того, как Вооруженные силы России нанесли массированный удар по республике. Политик заявил, что главной целью российских ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

Президент добавил, что санкционное давление на Россию играет такую же роль, как и поставки Украине оружия и средств противовоздушной обороны.

25 ноября представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению президента страны Дональда Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах.

Ранее США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи.

Переговоры о мире на Украине
