Уиткофф рассказал Путину о своей прогулке по Москве

Уиткофф назвал прогулку по Москве красивой, а сам город удивительным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал о своей прогулке по Москве и высоко оценил город. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень хорошая, красивая прогулка. Это удивительный город», — сказал Уиткофф, говоря о Москве.

2 декабря Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с Путиным. В аэропорту их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Позднее Уиткофф и Кушнер, прогулялись по Москве в сопровождении Дмитриева. После обеда в одном из московских ресторанов они прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

