Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве перед встречей с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, прогулялись по Москве вместе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, после обеда в одном из московских ресторанов Уиткофф, Кушнер и Дмитриев прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали.

Во время визита в Москву в августе Уиткофф в компании Дмитриева также побывал в одном из московских ресторанов. Тогда он заказал себе на завтрак чебурек огромных размеров стоимостью 550 рублей.

2 декабря Владимир Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером. Перед началом переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. Песков отказался сообщать журналистам какие-либо подробности предстоящей встречи, отметив, что «мегафонная дипломатия» в данном случае бесполезна. В свою очередь Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

