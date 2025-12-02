На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович рассказал, что Уиткофф «привез» в Москву

Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф везет в Москву «почти полностью согласованный документ», в котором есть только два камня преткновения, связанные с вопросами Донбасса и членства Украины в НАТО. Об этом заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович на YouTube.

«Почти полностью согласованный документ. Есть только два камня преткновения: территориальные уступки – будут ли ВСУ, Украина, выходить из Донецкой области добровольно, или заморозка по линии фронта. И второе – пункт вступления в НАТО. Будет ли Украина брать на себя добровольные обязательства изъять этот пункт из конституции и наоборот включить, что она нейтральная страна… », — сказал Арестович.

По его словам, «вот с этим» Уиткофф приедет в Москву, и Москва «на это как-то отреагирует». Ключевым здесь является то, пойдут ли действующие власти Украины на соответствующие уступки, подчеркнул политик.

Самолет, на котором, предположительно, прибыл специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине, приземлился в московском аэропорту «Внуково — 2».

До этого представитель Кремля сообщил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа может состояться 2 декабря в течение ближайших часов. По словам Пескова, российский лидер обсуждает со спецпосланником президента США понимание, которое достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее в Госдуме назвали главные темы встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.

