Путин заявил о несостоятельности санкционной политики Запада

Путин: у Запада не получается управлять мировой экономикой с помощью санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что у Запада не получается управлять мировой экономикой с помощью санкций. Его выступление на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» транслирует пресс-служба Кремля.

По словам Путина, западные партнеры «учили» Россию, что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами.

«А вот введение ограничений нерыночного характера – это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления мировой экономикой — не получается и не получится», — сказал глава государства.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России и призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня. Путин в свою очередь выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Трамп отреагировал на эти слова. Глава Белого дома заявил, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

Ранее экономист оценила риски для российских нефтяных компаний из-за санкций Трампа.