На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о несостоятельности санкционной политики Запада

Путин: у Запада не получается управлять мировой экономикой с помощью санкций
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у Запада не получается управлять мировой экономикой с помощью санкций. Его выступление на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» транслирует пресс-служба Кремля.

По словам Путина, западные партнеры «учили» Россию, что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами.

«А вот введение ограничений нерыночного характера – это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления мировой экономикой — не получается и не получится», — сказал глава государства.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России и призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня. Путин в свою очередь выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Трамп отреагировал на эти слова. Глава Белого дома заявил, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

Ранее экономист оценила риски для российских нефтяных компаний из-за санкций Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами