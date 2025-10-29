На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист оценила риски для российских нефтяных компаний из-за санкций Трампа

Арапова: санкции США могут вынудить нефтяные компании РФ продать активы в Европе
Максим Блинов/РИА Новости

Американские санкции, введенные против российских нефтяных компаний, могут привести к тому, что им придется продать часть активов в европейских странах. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО, экономист Екатерина Арапова.

«Главный риск — принудительные продажи активов в недружественных странах. Из-за ограниченных сроков сделки проходят с убытком», — заявила она.

При этом экономист подчеркнула, что последствия санкций не будут критичными ни для самих компаний, ни для российской экономики в целом. По ее словам, трудности продлятся не долго, а логистические маршруты будут оперативно перестроены. Дополнительную устойчивость нефтяным компаниям обеспечат активы, находящиеся в дружественных странах, добавила Арапова.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, Путин выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут. Трамп отреагировал на слова Путина и предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

Ранее в США обсудили альтернативные санкциям способы давления на Россию.

