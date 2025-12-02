Уиткофф прибыл в Кремль

Спецпосланник президента США Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прибыли в Кремль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыли на территорию Кремля. Соответствующие кадры опубликовали «Известия».

2 декабря Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

30 ноября во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины. По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что российская сторона ведет диалог с Уиткоффом без «плевков и ругани».