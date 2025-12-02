Генсек НАТО заявил о взаимосвязи между атаками на танкеры и конфликтом на Украине

Рютте: атаки на танкеры в Черном море стали следствием конфликта на Украине

Атаки на танкеры в Черном море являются следствием конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Мы, конечно, видели сообщения о танкерах, пораженных безэкипажными судами в выходные. И мы осведомлены об озабоченности Турции по поводу безопасности в Черном море. Но я считаю, что эти инциденты являются следствием широких угроз безопасности, вызванных российской войной на Украине», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в Черном море у побережья Турции свидетельствуют об обострении ситуации.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.