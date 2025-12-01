На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции

Эрдоган: атаки на танкеры у берегов Турции говорят об обострении ситуации
true
true
true
close
Depo/Global Look Press

Атаки на танкеры в Черном море у побережья Турции свидетельствуют об обострении ситуации, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства. Его слова приводит ТАСС.

«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации», — сказал он.

Лидер Турции подчеркнул, что Анкара не видит оправдания таким нападениям, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и природе.

По словам Эрдогана, турецкие власти внимательно следят за событиями, связанными с переговорами о прекращении конфликта на Украине. Кроме того, политик в очередной раз заявил о готовности Турции внести свой вклад в процесс урегулирования.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины совместно (СБУ) с военно-морскими силами страны.

Ранее военный эксперт объяснил, каким должен быть ответ за удары по судам в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами