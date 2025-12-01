Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции

Эрдоган: атаки на танкеры у берегов Турции говорят об обострении ситуации

Атаки на танкеры в Черном море у побережья Турции свидетельствуют об обострении ситуации, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства. Его слова приводит ТАСС.

«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации», — сказал он.

Лидер Турции подчеркнул, что Анкара не видит оправдания таким нападениям , которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и природе.

По словам Эрдогана, турецкие власти внимательно следят за событиями, связанными с переговорами о прекращении конфликта на Украине. Кроме того, политик в очередной раз заявил о готовности Турции внести свой вклад в процесс урегулирования.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины совместно (СБУ) с военно-морскими силами страны.

