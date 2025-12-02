Песков анонсировал общение Путина с зарубежными журналистами

Президент России Владимир Путин 2 декабря даст интервью индийским СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Не будем говорить каким [СМИ], оно [интервью] само выйдет завтра», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, интервью состоится перед поездкой Путина в Индию, которая запланирована на 4-5 декабря. Песков выразил надежду, что этот визит президента России будет таким же успешным, как и поездка премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2024 году.

Ожидается, что Путин встретится с президентом Индии Дроупади Мурму. В Кремле анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия во время визита Путина планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей. Речь идет о Су-57, а также усовершенствованной версии системы противоракетной обороны (ПРО) С-500.

Ранее премьер Индии подчеркнул важность партнерства с Россией в военной промышленности.