В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Путина в Индию

Россия надеется на успешный визит президента страны Владимира Путина в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, передает РИА Новости.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что визит Путина в Индию будет таким же успешным, как визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в 2024 году.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей в ходе визита Путина в республику. Речь идет об истребителях Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны (ПРО) С-500.

27 ноября газета The Times of India сообщила, что министерство обороны Индии одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ракет к ним для военно-воздушных сил республики.

В конце сентября стало известно, что Индия планирует приобрести у РФ 140 истребителей Су-57, которые получат семь эскадрилий ВВС страны.

Ранее премьер Индии подчеркнул важность партнерства с Россией в военной промышленности.