Премьер Индии подчеркнул важность партнерства с Россией в военной промышленности

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность партнерства его страны и России в военной промышленности. Об этом сообщает RT.

«Совсем скоро начнется производство автомата АК-203 на заводе, построенном в сотрудничестве с Россией. Здесь уже начато производство многих видов оружия, включая ракеты Brahmos», — сказал индийский премьер.

22 сентября источник ТАСС в системе военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами заявлял, что Россия завершит поставки в Индию пяти зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в следующем году. Собеседник агентства уточнил, что к настоящему времени поставлены четыре такие системы.

Иисточник в системе военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами также сообщал ТАСС, что Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства истребителей пятого поколения Су-57.

В июле издание Military Watch Magazine писало, что возможный отказ Индии от закупок американских истребителей пятого поколения F-35 в пользу российского Су-57 объясняется надежностью России в качестве партнера. В материале приводились слова маршала авиации в отставке Анила Чопры о важности «выбора надежного партнера, который не будет оказывать чрезмерного давления». По его словам, данный критерий имеет решающее значение» в определении того, с кем Индия будет сотрудничать.

Ранее в США обвинили Индию в «финансировании» конфликта на Украине.