Самолет с Уиткоффом на борту приземлился в Москве

Самолет с Уиткоффом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2

Самолет, на котором, предположительно, прибыл специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Стив Уиткофф, приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Уиткофф обсудят на встрече понимания, которых достигли Вашингтон и Киев.

Известно также, что, помимо Уиткоффа, на переговорах будет присутствовать зять Трампа Джаред Кушнер. Других лиц не ожидается, уточнил Песков.

30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.