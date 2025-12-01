Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США

Зеленский: после переговоров с США нужно проработать «непростые вещи»

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что после переговоров с Соединенными Штатами нужно проработать «непростые вещи».

Зеленский назвал прошедшие переговоры «очень конструктивными».

«Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать», — отметил он.

Зеленский добавил, что украинские представители вернутся в Европу «на днях». Дальнейшие решения украинская сторона будет принимать после разговора с ними и полного доклада.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что США и Украина не договорились по ключевым пунктам мирного плана.

Документ обсуждался на встрече во Флориде 30 ноября. Как стало известно изданию, члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Киев продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии боевого соприкосновения. Только после этого Украина готова начать обсуждение территориальных вопросов, пишет «Страна.ua».

Кроме того, украинская делегация отклонила пункт плана об отказе от членства НАТО. Журналисты утверждают, что в этом вопросе представители страны вновь сослались на конституцию, где закреплен курс на вступление в альянс.

Ранее на Украине объяснили, почему не пойдут на уступки по территории и численности ВСУ.