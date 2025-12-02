Песков рассказал, кто представит США на переговорах с Путиным в Москве

Песков: на встрече с Путиным будут присутствовать только Уиткофф и Кушнер

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве будут присутствовать только специальный представитель президента США по Украине Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, других лиц не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, больше не будет (никого, кроме Кушнера и Уиткоффа — прим. ред.). Переводчик только», — сказал представитель Кремля.

Встреча Путина с представителями администрации президента США Дональда Трампа состоится 2 декабря.

Как ранее сообщил Песков, Путин и Уиткофф обсудят на предстоящих переговорах понимания, которых достигли Вашингтон и Киев.

30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.