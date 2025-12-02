В Кремле назвали незаконными санкции против нефтяного сектора

Москва считает незаконными санкции, введенные США против российского нефтяного сектора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, его слова приводит Sputnik India.

При этом Песков подчеркнул, что у России есть большой опыт работы в условиях нелегальных санкций.

«У нас есть собственные технологии для этого, и, конечно, мы продолжим совершенствовать эти технологии», — заявил представитель Кремля.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя американские рестрикции, выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Трамп отреагировал на эти слова Путина. Глава Белого дома заявил, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

