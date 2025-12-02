На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали незаконными санкции против нефтяного сектора

Песков: Москва считает незаконными санкции против российского нефтяного сектора
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Москва считает незаконными санкции, введенные США против российского нефтяного сектора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, его слова приводит Sputnik India.

При этом Песков подчеркнул, что у России есть большой опыт работы в условиях нелегальных санкций.

«У нас есть собственные технологии для этого, и, конечно, мы продолжим совершенствовать эти технологии», — заявил представитель Кремля.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя американские рестрикции, выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Трамп отреагировал на эти слова Путина. Глава Белого дома заявил, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

Ранее экономист оценила риски для российских нефтяных компаний из-за санкций Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами