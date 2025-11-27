На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны Индии одобрило закупку у России ракет для ЗРК С-400

The Times of India: минобороны Индии одобрило закупку у России дивизионов С-400
MOD Russia/Global Look Press

Минобороны Индии одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ракет к ним для Военно-воздушных сил. Об этом пишет газета The Times of India.

«Индия приобретет ракеты для комплексов С-400 различной дальности для пополнения запасов этого оружия, которое использовалось в мае во время индо-пакистанского военного конфликта, а также для создания резервов этих вооружений», — сказали неназванные источники издания.

Индийское оборонное ведомство уже одобрило комплексный годовой контракт на техобслуживание этих систем. Россия создаст для этих целей специальный центр, следует из материала.

Также индийская сторона планирует приобрести у РФ перехватчики дальностью от 100 до 380 километров. Эти ракеты должны восполнить запасы, израсходованные в период конфликта Индии с Пакистаном.

Между тем решение о покупке двух-трех эскадрилий российских истребителей пятого поколения Су-57 на данный момент не принято. В то же время Индия планирует приобрести у России более 80 истребителей Су-30МКИ.

Ранее в Индии нашли способ закупать российскую нефть, несмотря на санкции США.

