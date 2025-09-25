Индия хочет купить у РФ более ста истребителей

Индия планирует купить у России 140 истребителей Су-57, которые получат семь эскадрилий Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным источника, для формирования двух эскадрилий самолеты будут производиться в России, а оставшиеся истребители планируют выпускать в Индии на заводе Hindustan Aeronautic.

Приводятся также данные местного издания The Print. Оно утверждает, что повышенный интерес Министерства обороны Индии к Су-57 вызван недавними оперативными потребностями: этот истребитель считается лучшим решением для покрытия текущих пробелов в вооружении. В Нью-Дели также остались недовольными французскими истребителями Rafale, которые проявили себя не лучшим образом в период последнего индийско-пакистанского конфликта.

22 сентября источник ТАСС в системе военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами заявлял, что Россия завершит поставки в Индию пяти зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в следующем году. Собеседник агентства уточнил, что к настоящему времени поставлены четыре такие системы.

Ранее премьер Индии подчеркнул важность партнерства с Россией в военной промышленности.