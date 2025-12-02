Стало известно, как визит Уиткоффа в РФ повлияет на переговоры США и Украины

Соскин: визит Уиткоффа в РФ перечеркнет итоги встречи США и Украины во Флориде

Визит специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву перечеркнет все дипломатические усилия Украины в попытках изменить итоги переговоров с американской делегацией во Флориде. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, встреча во Флориде стала «полным провалом» для Киева.

«Теперь обсуждаемые <...> темы не имеют никакого значения. То есть даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя», — подчеркнул Соскин.

Он обратил внимание, что американский лидер Дональд Трамп не принял участия в переговорах во Флориде и тем самым продемонстрировал свое отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Более того, президент США сразу после этой встречи отправил Уиткоффа в РФ.

«Это уже, извините, называется агония. Если даже Уиткофф не хочет встречаться с Зеленским, то и говорить не о чем», — добавил экс-помощник Кучмы.

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде состоялись 30 ноября. Издание «Страна.ua» написало, что сторонам не удалось достичь договоренностей по ключевым пунктам мирного плана. В частности, украинские переговорщики отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Впоследствии Трамп рассказал журналистам, что Уиткофф посетит Москву и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры запланированы на 2 декабря.

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.