На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как визит Уиткоффа в РФ повлияет на переговоры США и Украины

Соскин: визит Уиткоффа в РФ перечеркнет итоги встречи США и Украины во Флориде
true
true
true
close
Global Look Press

Визит специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву перечеркнет все дипломатические усилия Украины в попытках изменить итоги переговоров с американской делегацией во Флориде. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, встреча во Флориде стала «полным провалом» для Киева.

«Теперь обсуждаемые <...> темы не имеют никакого значения. То есть даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя», — подчеркнул Соскин.

Он обратил внимание, что американский лидер Дональд Трамп не принял участия в переговорах во Флориде и тем самым продемонстрировал свое отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Более того, президент США сразу после этой встречи отправил Уиткоффа в РФ.

«Это уже, извините, называется агония. Если даже Уиткофф не хочет встречаться с Зеленским, то и говорить не о чем», — добавил экс-помощник Кучмы.

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде состоялись 30 ноября. Издание «Страна.ua» написало, что сторонам не удалось достичь договоренностей по ключевым пунктам мирного плана. В частности, украинские переговорщики отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Впоследствии Трамп рассказал журналистам, что Уиткофф посетит Москву и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры запланированы на 2 декабря.

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами