На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли, когда состоится встреча Путина и Уиткоффа

Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа в Москве запланирована на 2 декабря
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф 2 декабря проведут встречу в Москве. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, встреча планируется завтра», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

1 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отправляются в столицу РФ для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Как отметил научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в ходе беседы с журналистами NEWS.ru, Путин и Уиткофф на предстоящей встрече в Москве могут обсудить, в каком виде будет существовать Украина после подписания мирного договора. Также он выразил уверенность, что российское руководство никогда не пойдет на уступки в территориальном вопросе и не станет отдавать «ни Крым, ни новые территории». По словам Блохина, сохранение контроля над этими землями — это «железное требование» Москвы.

Ранее в государственном департаменте США высказались о месте РФ в урегулировании конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами