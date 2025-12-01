В Кремле раскрыли, когда состоится встреча Путина и Уиткоффа

Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа в Москве запланирована на 2 декабря

Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф 2 декабря проведут встречу в Москве. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, встреча планируется завтра», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

1 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отправляются в столицу РФ для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Как отметил научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в ходе беседы с журналистами NEWS.ru, Путин и Уиткофф на предстоящей встрече в Москве могут обсудить, в каком виде будет существовать Украина после подписания мирного договора. Также он выразил уверенность, что российское руководство никогда не пойдет на уступки в территориальном вопросе и не станет отдавать «ни Крым, ни новые территории». По словам Блохина, сохранение контроля над этими землями — это «железное требование» Москвы.

Ранее в государственном департаменте США высказались о месте РФ в урегулировании конфликта на Украине.