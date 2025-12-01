Трамп подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным на этой неделе

Трамп: Уиткофф проведет встречу с Путиным на этой неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в течение текущей недели. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, трансляцию вел Белый дом.

«Когда-то на неделе», — заявил американский президент на вопрос о сроках предстоящих переговоров.

По данным CNN, Уиткофф совершит рабочий визит в Москву в понедельник. Визит состоится на следующий день после встречи американской делегации с украинскими представителями во Флориде.

В воскресенье Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер провели переговоры с украинской делегацией. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы.

После почти двух часов обсуждений участники встречи сделали перерыв, а затем переговоры возобновились. Первую часть встречи Уиткофф оценил позитивно. Однако источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отмечали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее Дональд Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине.