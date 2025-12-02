На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом сообщил о доработке плана США по урегулированию на Украине

Левитт: изначальный мирный план США по Украине подвергся серьезной доработке
Nathan Howard/Reuters

План США по урегулированию конфликта на Украине подвергся существенной доработке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

По словам представителя американской администрации, первоначальные пункты плана были серьезно пересмотрены, однако детали обсуждаются переговорщиками. Левитт также отметила, что США надеются на скорое завершение конфликта.

«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить», — сказала она.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. По данным «РБК-Украина», делегациям не удалось согласовать окончательный вариант мирного соглашения. Источник издания рассказал, что на встрече активно обсуждались вопросы территорий, а также тема членства Украины в НАТО.

О том, что американская и украинская делегации не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта, сообщило и издание «Страна.ua». Как стало известно, члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения. Кроме того, украинская делегация отклонила пункт плана об отказе от членства в НАТО.

Ранее СМИ узнали об обсуждении российских активов на переговорах США и Украины.

Переговоры о мире на Украине
