Экс-советник Трампа допустил совместные проекты США и России в энергетике

Американские энергетические компании могут принять участие в российских нефтегазовых проектах, ориентированных на Европу, в случае достижения договоренности между США и Россией по Украине. Об этом РИА Новости заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

По его словам, такое сотрудничество позволит европейским странам получать энергоресурсы через совместные предприятия.

«Если между Соединенными Штатами и Россией будет заключена сделка, вы, вероятно, увидите, как американские компании войдут в некоторые российские проекты по добыче нефти и природного газа», — сказал Пападопулос.

7 ноября директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский выразил мнение, что Россия и США могут «ситуативно» сотрудничать по вопросам экономики, несмотря на разногласия.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия двух стран в регионе.

Ранее в США нашли «неочевидный» способ «остановить военную машину России».