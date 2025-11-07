В МИД РФ высказались о сотрудничестве Москвы и Вашингтона

Биричевский: Россия и США могут ситуативно кооперироваться по вопросам экономики

Россия и США могут «ситуативно» сотрудничать по вопросам экономики, несмотря на разногласия. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, понимаем, что интересы США и России в области энергетики далеко не совпадают и американцы действительно хотят нас отовсюду отжать. И с европейского рынка, они угрожают Китаю, Индии, другим странам, чтобы они не покупали российские нефть и газ», — сказал он.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая стали отказываться от закупок нефти из России на фоне американских санкций против российского нефтяного сектора.

16 октября представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает незаконные односторонние санкции, а также любые формы давления и принуждения со стороны США. Кроме того, он подчеркнул необходимость уважительного подхода к сотрудничеству с Москвой.

Ранее в Белом доме сделали заявление о закупках Индией нефти из России.