Захарова рассказала о совместной работе России и США в Арктике

Захарова: разработка ископаемых РФ и США в Арктике — перспективное направление
Evgenia Novozhenina/Reuters

Разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия двух стран в регионе. Об этом заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, кооперация РФ и США в арктическом регионе имеет все основания занять важное место в двусторонней повестке дня на фоне, в первую очередь, общих границ, соприкосновения экономических интересов обеих стран.

Дипломат напомнила, что Арктика является «складом» ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов. Поэтому очевиден потенциал российско-американского диалога, в том числе в сфере защиты окружающей среды, добавила Захарова.

10-й Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти ведут переговоры с США о перспективах совместных проектов в Арктике и на Аляске. Он отметил, что никто кроме России не обладает подходящими технологиями для работы в регионе, что и вызывает большой интерес со стороны партнеров страны, а теперь и со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и США увидели свет в конце тоннеля после прихода Трампа.

Отношения России и США
