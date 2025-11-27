Страны Запада взвешивают возможность «заблокировать» поставки из КНР в Россию химических материалов, необходимых для функционирования военной техники и производства военных шин, такие санкции являются «неочевидными». Об этом пишет газета The Guardian.

«Запад упускает из виду «неочевидные санкции, которые могут остановить военную машину России»… химикаты, используемые в смазочных материалах и шинах военной техники, представляют потенциальную уязвимость», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что американская группа Dekleptocracy, которая, как утверждается, «исследует военную экономику России», заявила о возможности ввести санкции на поставки упомянутых химикатов.

Как пишет Guardian, «их трудно заменить, и они необходимы для способности Москвы выставлять танки и вести боевые действия».

Лишь несколько компаний в мире производят химические материалы для механических смазочных материалов, используемых в военной технике. При этом «одна китайская компания, Xinxiang Richful, теперь удовлетворяет значительную часть российского спроса», говорится в материале.

В этой связи «блокировка» Западом этой компании якобы «приведет к дефициту механических смазочных материалов в России».

25 ноября в Пекине прошел VII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, подтвердивший устойчивую траекторию развития стратегического энергетического партнерства между двумя странами. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин направили участникам приветственные послания, подчеркнув значимость энергетики как якоря двустороннего сотрудничества. В мероприятии приняли участие около 450 представителей крупнейших компаний, экспертов и чиновников. Обсуждение охватило не только традиционные направления, но и новые вызовы — от дедолларизации расчетов до совместного развития атомной и угольной энергетики.

