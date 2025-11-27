На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США нашли «неочевидный» способ «остановить военную машину России»

Guardian: Запад может ввести неочевидные санкции против военной машины России
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Страны Запада взвешивают возможность «заблокировать» поставки из КНР в Россию химических материалов, необходимых для функционирования военной техники и производства военных шин, такие санкции являются «неочевидными». Об этом пишет газета The Guardian.

«Запад упускает из виду «неочевидные санкции, которые могут остановить военную машину России»… химикаты, используемые в смазочных материалах и шинах военной техники, представляют потенциальную уязвимость», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что американская группа Dekleptocracy, которая, как утверждается, «исследует военную экономику России», заявила о возможности ввести санкции на поставки упомянутых химикатов.

Как пишет Guardian, «их трудно заменить, и они необходимы для способности Москвы выставлять танки и вести боевые действия».

Лишь несколько компаний в мире производят химические материалы для механических смазочных материалов, используемых в военной технике. При этом «одна китайская компания, Xinxiang Richful, теперь удовлетворяет значительную часть российского спроса», говорится в материале.

В этой связи «блокировка» Западом этой компании якобы «приведет к дефициту механических смазочных материалов в России».

25 ноября в Пекине прошел VII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, подтвердивший устойчивую траекторию развития стратегического энергетического партнерства между двумя странами. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин направили участникам приветственные послания, подчеркнув значимость энергетики как якоря двустороннего сотрудничества. В мероприятии приняли участие около 450 представителей крупнейших компаний, экспертов и чиновников. Обсуждение охватило не только традиционные направления, но и новые вызовы — от дедолларизации расчетов до совместного развития атомной и угольной энергетики.

Ранее в Молдавии призвали экономить топливо из-за санкций против «Лукойла».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами