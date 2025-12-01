Депутат Вороновский подал заявление о сложении полномочий

Лишенный неприкосновенности депутат Государственной думы Анатолий Вороновский подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщил РИА Новости глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

По словам парламентария, эта просьба будет удовлетворена на комиссии и вынесена на палату.

31 октября в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Вороновского.

Вороновский был избран депутатом по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, являлся членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

24 стало известно, что политик написал заявление о сложении мандата.

10 ноября Аршба заявил, что Вороновский выразил готовность сотрудничать со следствием. По его словам, сам депутат считает обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

Ранее на Урале арестовали экс-депутата по обвинению в даче взятки чиновнику.