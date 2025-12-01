На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Вороновский подал заявление о сложении полномочий

Аршба: депутат Госдумы Вороновский подал заявление о сложении полномочий
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лишенный неприкосновенности депутат Государственной думы Анатолий Вороновский подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщил РИА Новости глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

По словам парламентария, эта просьба будет удовлетворена на комиссии и вынесена на палату.

31 октября в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Вороновского.

Вороновский был избран депутатом по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, являлся членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

24 стало известно, что политик написал заявление о сложении мандата.

10 ноября Аршба заявил, что Вороновский выразил готовность сотрудничать со следствием. По его словам, сам депутат считает обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

Ранее на Урале арестовали экс-депутата по обвинению в даче взятки чиновнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами