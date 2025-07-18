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На Урале арестовали экс-депутата по обвинению в даче взятки чиновнику

Суд арестовал бывшего депутата гордумы Дегтярска Илью Хисамова
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Прокуратура Свердловской области

Первоуральский городской суд Свердловской области принял решение о заключении под стражу в следственном изоляторе Ильи Хисамова, бывшего депутата городской думы Дегтярска. Хисамову предъявлено обвинение в даче взятки Игорю Капустнику, начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Дегтярска, сообщает Ura.ru.

Как сообщается, Хисамов будет содержаться под стражей до 16 сентября. Согласно материалам следствия, Хисамов предположительно оказывал покровительство местному индивидуальному предпринимателю Медведеву и передал взятку Капустнику. Сам Хисамов отрицает свою вину.

По данным издания, Хисамов мог входить в близкий круг лиц, связанных с бывшим мэром Дегтярска Вадимом Пильниковым, осужденным за взяточничество. Однако близкие Хисамова эту информацию опровергают.

Пильников был задержан в конце 2024 года. В июне суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, были задержаны бывшие заместители Пильникова — Виктор Солдатов и Андрей Ильин, а также руководитель компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов. По версии следствия, Мамедов выступал в качестве взяткодателя, а заместители Пильникова — в качестве посредников.

Ранее в Екатеринбурге был задержан сын главы азербайджанской диаспоры.

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