Стало известно, в чем обвиняют депутата Вороновского

Депутат от партии «Единая Россия» Анатолий Вороновский находится подозревается в коррупции, он готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба, передает РИА Новости.

«Наш коллега согласен сотрудничать, и комиссия в данном случае поддержала просьбу Генеральной прокуратуры и дает согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела <...> Обвиняют его во взяточничестве», — сказал он.

По словам депутата, сам Вороновский считает это обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

Анатолий Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

31 октября в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Вороновского.

Ранее в Абхазии сняли неприкосновенность с депутата Адгура Харазии, после чего его задержали.