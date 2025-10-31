Депутата Госдумы хотят лишить неприкосновенности

В ГД внесли представление о лишении неприкосновенности депутата Вороновского

Генпрокуратура РФ требует лишить неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом сообщается на сайте Думы.

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД Анатолия Владимировича Вороновского», — говорится на сайте.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.

Депутат Вороновский был избран по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края.

До этого генеральный прокурор Польши и глава Минюста Адам Боднар направил председателю Европарламента Роберте Метсоле запрос о лишении иммунитета ультраправого евродепутата и бывшего кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна.

Сообщается, что поводом для обращения стали уголовные дела против политика по шести эпизодам, связанным с антисемитскими высказываниями и хулиганством.

В Абхазии сняли неприкосновенность с депутата Адгура Харазии, позже его задержали.