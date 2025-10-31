На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутата Госдумы хотят лишить неприкосновенности

В ГД внесли представление о лишении неприкосновенности депутата Вороновского
true
true
true
close
Depositphotos

Генпрокуратура РФ требует лишить неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом сообщается на сайте Думы.

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД Анатолия Владимировича Вороновского», — говорится на сайте.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.

Депутат Вороновский был избран по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края.

До этого генеральный прокурор Польши и глава Минюста Адам Боднар направил председателю Европарламента Роберте Метсоле запрос о лишении иммунитета ультраправого евродепутата и бывшего кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна.

Сообщается, что поводом для обращения стали уголовные дела против политика по шести эпизодам, связанным с антисемитскими высказываниями и хулиганством.

В Абхазии сняли неприкосновенность с депутата Адгура Харазии, позже его задержали.

