Депутат Госдумы откажется от мандата после возбуждения уголовного дела

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Анатолий Вороновский написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в нижней палате парламента и партии «Единая Россия».

По словам собеседника издания, лишение политика статуса депутата «было в любом случае неизбежно».

10 ноября глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба заявил, что Вороновский выразил готовность сотрудничать со следствием. По его словам, сам депутат считает обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

31 октября в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Вороновского.

Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

По информации правоохранительных органов, Вороновский получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей в 2019-2020 годах, когда был замглавы Краснодарского края.

Ранее на Урале арестовали экс-депутата по обвинению в даче взятки чиновнику.