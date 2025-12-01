Песков «осадил» западного журналиста после вопроса об украинском урегулировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, содержит ли план США по урегулированию на Украине пункт о невступлении Киева в НАТО, а также о том, кто, по мнению Москвы, должен дать такие гарантии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Вы предлагаете вести обсуждение с Reuters или Уиткоффом? В данном случае Уиткофф гораздо более импонирует нам», — сказал Песков.

1 декабря в ходе брифинга пресс-секретарь рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа запланированы на 2 декабря.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Стивен Уиткофф на этой неделе проведет встречу с российским лидером. При этом хозяин Белого дома не назвал конкретную дату.

Комментируя ситуацию, научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что участники переговоров в Москве могут обсудить, в каком виде будет существовать Украина после заключения мирного соглашения. В то же время он выразил уверенность, что власти РФ никогда не пойдут на уступки в территориальном вопросе и не отдадут «ни Крым, ни новые территории».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ допустили пересмотр подходов Украины к переговорам.