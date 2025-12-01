На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали подробности беседы Путина с ребенком, которому оторвало пальцы СВУ

Песков: Путин пожелал выздоровления мальчику, пострадавшему от взрыва СВУ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин хотел высказать сочувствие мальчику, пострадавшему от взрыва СВУ в подмосковном Красногорске и пожелать ему выздоровления, поэтому и позвонил ему. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент искренне хотел выразить сочувствия мальчику, пожелать выздоровления. Мальчик обрадовался — это главное. Что касается мер, наши спецслужбы и так эти меры принимают, но ситуация требует и от граждан бдительности. В школах нужно детям об этом рассказывать», — сказал представитель Кремля.

28 ноября девятилетнего Глеба выписали из медицинского центра имени Рошаля. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как школьник идет по коридору Центра вместе с мамой. Она говорит, что руки будут заживать еще около двух недель, после начнется реабилитация сначала левой руки, а затем — протезирование правой.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске 11 ноября этого года. Девятилетний мальчик поднял с земли сверток денег, который взорвался. Это произошло вечером на улице Пионерской, когда ребенок возвращался с тренировки.

Ранее россиянин пострадал после взрыва скороварки на кухне.

