В МИД России заявили о новых возможностях для прагматичного курса Киева

Посол Мирошник допустил изменение позиции Киева на фоне политического кризиса
Илья Питалев/РИА Новости

Политический кризис на Украине открывает дополнительные возможности для пересмотра подходов Киева к переговорам и перехода к более прагматичному курсу. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям».

По словам дипломата, текущая ситуация создает условия для выбора Украиной самостоятельного пути вместо следования интересам западных стран. Мирошник также прокомментировал отставку главы офиса президента Андрея Ермака.

«Уход самого Ермака вряд ли отрицательно скажется на продолжении переговорного процесса. Потому что Ермак на протяжении шести лет, пока он участвовал в Минских, нормандских и других форматах, он все время разыгрывал партию на развал переговоров», — заявил Мирошник.

В воскресенье спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер провели переговоры с украинской делегацией. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы.

После почти двух часов обсуждений участники встречи сделали перерыв, а затем переговоры возобновились. Первую часть встречи Уиткофф оценил позитивно. Однако источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отмечали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее была названа дата визита Уиткоффа в Москву.

Переговоры о мире на Украине
