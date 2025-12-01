В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с главой МИД КНР

График президента России Владимира Путина на текущей неделе (1-7 декабря) будет напряженным и перегруженным, встречи с главой МИД Китая Ван И в нем пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он добавил, что на вторую половину недели запланированы контакты России и Индии на высшем уровне.

28 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на китайские власти сообщило, что Ван И планирует в начале этой недели посетить Россию.

На данный момент другие подробности визита политика не раскрываются.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика постоянно ведут диалог о ситуации на Украине.

В конце ноября замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, в каких сферах Россия сотрудничает с Китаем. Он отметил, что страны развивают сотрудничество на протяжении десятков лет. В последние годы Россия активно поставляет в Китай нефть и газ, а также помогает в строительстве АЭС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД рассказали о диалоге России и Китая по ситуации на Украине.