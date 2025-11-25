В МИД рассказали о диалоге России и Китая по ситуации на Украине

Руденко: Россия и Китай постоянно ведут диалог о ситуации на Украине

Российская Федерация и Китайская Народная Республика постоянно ведут диалог о ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

«С китайцами у нас постоянные контакты идут, в том числе и по вопросам урегулирования на Украине», — сказал дипломат.

Подробности о российско-китайских контактах Руденко не привел.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее СМИ узнали, почему Уиткофф принял решение об уступках Украины.