СМИ сообщили о планах главы МИД Китая посетить Россию

Bloomberg: глава МИД КНР Ван И на следующей неделе планирует посетить Россию
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Глава министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И планирует в начале следующей недели посетить Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские власти.

«Глава МИД Ван И посетит Россию 1-2 декабря», — говорится в сообщении.

На данный момент другие подробности визита политика не раскрываются.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика постоянно ведут диалог о ситуации на Украине.

25 ноября ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что Китай является стратегическим союзником России и занимает первое место среди внешнеторговых партнеров страны.

Ранее экономист заявил о формировании новой экономической системы между Россией и Китаем.

