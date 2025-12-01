На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал условие для начала продуктивных переговоров по Украине

Политолог Головашин: отставка Зеленского даст начало реальным мирным переговорам
Александр Кряжев/РИА Новости

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский для Москвы давно перестал быть субъектом для диалога. При этом его «токсичность» достигла критической отметки и для Вашингтона. Об этом заявил политический аналитик, публицист Владимир Головашин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Западным спонсорам нужен управляемый кризис, а не неуправляемый подопечный, который своими инициативами вроде несанкционированных ударов по русской территории может спровоцировать непредсказуемую эскалацию», — сказал Головашин.

Уход Зеленского с политической сцены — это главное условие для начала реального диалога по Украине, считает эксперт.

1 декабря корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся сейчас в Киеве, заявил, что отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака и неудачи ВСУ на фронте вынуждают Зеленского вести борьбу за выживание.

Журналист также обратил внимание на возросшее давление на Киев со стороны США, чтобы добиться от Зеленского согласия на территориальные уступки в пользу России.

28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Ермака. Они стали продолжением громкого дела о коррупции в сфере энергетики. В этот же день Зеленский сообщил о его отставке.

Ранее стало известно одно требование Украины к США на переговорах.

