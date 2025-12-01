На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно одно требование Украины к США на переговорах

«РБК-Украина»: Украина настаивает на личной встрече Трампа и Зеленского
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Украинская сторона настаивает на личной встрече глав государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, чтобы обсудить «некоторые вещи» по мирному соглашению. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров Киева и Вашингтона во Флориде.

Как отмечается в материале, представители Украины подчеркивали «важность личного контакта» между главами государств, чтобы определить следующие шаги на самом высоком политическом уровне.

«Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освящения соглашения. А есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано», — заявил источник.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Ранее в конгрессе США посоветовали Трампу активнее защищать Украину.

