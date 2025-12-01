В Кремле пообещали показать кадры начала встречи Путина и спецпосланника Трампа

Песков: Кремль обнародует кадры начала встречи Путина и Уиткоффа в Москве

Кремль покажет кадры начала переговоров президента РФ Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москве. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он не исключил, что по итогам встречи Кремль опубликует заявление.

«Кадры начала встречи будут», — добавил Песков.

Также в ходе брифинга пресс-секретарь рассказал, что переговоры Путина и Уиткоффа запланированы на 2 декабря.

1 декабря президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Стивен Уиткофф на этой неделе проведет встречу с российским лидером. При этом хозяин Белого дома не назвал конкретную дату.

Комментируя ситуацию, научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что участники переговоров в Москве могут обсудить, в каком виде будет существовать Украина после заключения мирного соглашения. В то же время он выразил уверенность, что власти РФ никогда не пойдут на уступки в территориальном вопросе и не отдадут «ни Крым, ни новые территории».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ допустили пересмотр подходов Украины к переговорам.