МИД Венгрии заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией

Сийярто: Венгрия сохраняет связи с РФ с учетом ее роли в системе безопасности

Венгрия не может отказаться от контактов с Россией из-за поставок энергоносителей и будущей роли страны в глобальной системе безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе «Час истины», передает ТАСС.

«Мы не можем позволить себе отказаться от дипломатических каналов и поддержания отношений со страной, из которой к нам поступает значительная часть энергоносителей, которая, хотим мы того или нет, в будущем станет определяющим игроком не только в европейской, но и в глобальной системе безопасности», — сказал глава венгерского МИД.

Комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил 28 ноября поездку в Москву без одобрения ЕС, Сийярто подчеркнул, что «прошли те времена, когда Будапешту, чтобы что-то сделать, надо было спрашивать разрешения у Берлина».

До этого политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов вполне возможен, особенно, если президент США Дональд Трамп предложит премьер-министру страны новую выгодную схему импорта нефти.

Ранее в Венгрии заявили о неточностях перевода слов Путина на встрече с Орбаном.