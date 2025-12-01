На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Венгрии заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией

Сийярто: Венгрия сохраняет связи с РФ с учетом ее роли в системе безопасности
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия не может отказаться от контактов с Россией из-за поставок энергоносителей и будущей роли страны в глобальной системе безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе «Час истины», передает ТАСС.

«Мы не можем позволить себе отказаться от дипломатических каналов и поддержания отношений со страной, из которой к нам поступает значительная часть энергоносителей, которая, хотим мы того или нет, в будущем станет определяющим игроком не только в европейской, но и в глобальной системе безопасности», — сказал глава венгерского МИД.

Комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил 28 ноября поездку в Москву без одобрения ЕС, Сийярто подчеркнул, что «прошли те времена, когда Будапешту, чтобы что-то сделать, надо было спрашивать разрешения у Берлина».

До этого политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов вполне возможен, особенно, если президент США Дональд Трамп предложит премьер-министру страны новую выгодную схему импорта нефти.

Ранее в Венгрии заявили о неточностях перевода слов Путина на встрече с Орбаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами