В Венгрии заявили о неточностях перевода слов Путина на встрече с Орбаном

Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неточно передала ему слова российского президента Владимира Путина во время их встречи в Кремле. Об этом пишет венгерский новостной портал Telex.

По данным издания, переводчица смягчила и перефразировала часть реплик, которые касались темы украинского конфликта. Например, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».

Когда Путин говорил о двусторонних отношениях России и Венгрии, переводчица и вовсе опустила часть деталей. В частности, она не перевела Орбану фрагмент, касающийся снижения торговли между странами на 23% из-за внешних ограничений. Ни причины этого, ни конкретный процент переводчица не привела.

«Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко», — сказала лишь она.

Также были искажены слова Путина о том, что взгляды Москвы и Будапешта «по определенным вопросам» не сходятся. Она перевела их Орбану, как «наше международное сотрудничество тоже хорошее»

Действия переводчицы оправдал директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес» Тамаш Менцер. Он выразил уверенность, что женщина просто «плохо услышала слова российского президента», и назвал ее лучшим переводчиком с русского на венгерский.

28 ноября Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Основными темами их переговоров стали поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение Венгрии на зиму и следующий год. Это была уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Ранее Путин назвал взвешенной позицию Орбана по Украине.