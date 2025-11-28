Мерц обвинил Орбана в посещении Москвы без одобрения Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без европейского мандата на переговоры и без одобрения со стороны лидеров ЕС. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине, передает ТАСС.

Как отметил Мерц, это не первый визит Орбана в Москву — в 2024 году он уже посещал российскую столицу во время председательства Венгрии в Европейском совете. Канцлер выразил сомнения в эффективности подобных дипломатических инициатив.

«Он едет [туда], не имея европейского мандата и одобрения с нашей стороны. Но ничего нового тут нет, он имеет свои собственные представления о прекращении этой войны», — заявил Мерц.

Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны предстоящей зимой. Это уже четвертая встреча лидеров с 2022 года. Что о ней известно — в материале «Газеты.Ru».

Орбан поддерживает регулярные контакты с Путиным, несмотря на позицию Евросоюза. Венгерский премьер три раза встречался с российским лидером с 2022 года, последний раз Орбан посещал Москву летом 2024 года.

Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что он выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. 22 ноября Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и вступить в прямые переговоры с Москвой.

Ранее Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште.