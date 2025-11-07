На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, сможет ли Венгрия отказаться от российской нефти

Политолог Солонников: для Орбана поддержка Трампа важнее российской нефти
true
true
true
close
Global Look Press

Отказ Венгрии от российских энергоресурсов вполне возможен, особенно, если президент США Дональд Трамп предложит премьер-министру Виктору Орбану новую выгодную схему импорта нефти. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Мы прекрасно понимаем, что Виктор Орбан не пророссийский политик. Для него отношения с Трампом гораздо важнее, чем отношения с Россией и российские энергоресурсы. Если Соединенные Штаты предложат какую-то новую схему импорта нефти для Венгрии, то никакой проблемы отказаться от российских поставок не будет», — сказал политолог.

По его мнению, Венгрия может закупать американские энергоресурсы, которые бы через порты разгружались в Италии или других европейских странах, у которых есть выход к морю.

«Тут еще надо понимать, что сам Орбан находится под постоянным давлением со стороны Брюсселя, а потому ему очень нужна поддержка Дональда Трампа. Особенно перед предстоящими на следующий год в Венгрии выборами премьер-министра», — заключил Солонников.

Агентство Bloomberg сообщило, что группа сенаторов США призывает Венгрию отказаться от закупок российских энергоносителей в преддверии визита премьера страны Виктора Орбана в Вашингтон. Американские законодатели призвали правительство Орбана присоединиться к инициативе Европейской комиссии, предполагающей полный отказ от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

Ранее Трамп высказался о российском экспорте нефти.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами