Политолог рассказал, сможет ли Венгрия отказаться от российской нефти

Отказ Венгрии от российских энергоресурсов вполне возможен, особенно, если президент США Дональд Трамп предложит премьер-министру Виктору Орбану новую выгодную схему импорта нефти. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Мы прекрасно понимаем, что Виктор Орбан не пророссийский политик. Для него отношения с Трампом гораздо важнее, чем отношения с Россией и российские энергоресурсы. Если Соединенные Штаты предложат какую-то новую схему импорта нефти для Венгрии, то никакой проблемы отказаться от российских поставок не будет», — сказал политолог.

По его мнению, Венгрия может закупать американские энергоресурсы, которые бы через порты разгружались в Италии или других европейских странах, у которых есть выход к морю.

«Тут еще надо понимать, что сам Орбан находится под постоянным давлением со стороны Брюсселя, а потому ему очень нужна поддержка Дональда Трампа. Особенно перед предстоящими на следующий год в Венгрии выборами премьер-министра», — заключил Солонников.

Агентство Bloomberg сообщило, что группа сенаторов США призывает Венгрию отказаться от закупок российских энергоносителей в преддверии визита премьера страны Виктора Орбана в Вашингтон. Американские законодатели призвали правительство Орбана присоединиться к инициативе Европейской комиссии, предполагающей полный отказ от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

Ранее Трамп высказался о российском экспорте нефти.