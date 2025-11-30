Глава делегации Украины подвел итог переговорам с США во Флориде

Умеров назвал встречу Украины и США во Флориде успешной и продуктивной

Глава делегации Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров назвал встречу с США во Флориде «успешной и продуктивной». Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Умеров заявил, что обсуждение урегулирования конфликта в Женеве было успешным, теперь «этот успех развивается».

«Мы обсуждали будущее Украины, мы обсудили все вопросы, которые важны для Украины и для украинского народа», — сказал секретарь СНБО и пообещал держать журналистов в курсе на дальнейших этапах переговоров.

Делегации Украины и США встретились 30 ноября на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Источники в украинской делегации утверждали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее госсекретарь США извинился перед делегацией Украины.