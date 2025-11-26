Стало известно о подготовке обвинения в коррупции Ермаку и Умерову

На Украине заявили о подготовке НАБУ обвинения в коррупции Ермаку и Умерову

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит обвинения в коррупции руководителю офиса президента Андрею Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское издание ZN.

По информации журналистов, НАБУ уведомило об этом президента Украины Владимира Зеленского, после чего он принял решение о назначении Умерова и Ермака руководителями украинской переговорной делегации.

Украинские издания также отметили, что 25 ноября НАБУ допросило Умерова как свидетеля в рамках расследования дела о «бэк-офисе по легализации средств» бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу. В частности, в деле может быть замешан глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он фигурирует на пленках Миндича, изъятых НАБУ, как «Али Баба» (АБ — Андрей Борисович).

