Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала

На Западе считают, что президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала может заменить бывший главнокомандующий ВСУ, посол страны в Великобритании Валерий Залужный. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.

В публикации отмечается, что в обществе восприняли увольнение Залужного в 2024 году с поста главкома ВСУ, как попытку Зеленского оттеснить политического оппонента.

По мнению автора издания, посол Украины в Великобритании является единственным человеком, чей рейтинг близок к президентскому, хотя Зеленский все еще опережает дипломата по этому показателю.

20 ноября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Залужный может вернуться на родину, чтобы возглавить временное правительство.

По ее словам, Залужного в такой роли хотят видеть США и Великобритания. Скороход уточнила, что основными задачами временного правительства станет ведение мирных переговоров с Россией, а также подписание соглашения о прекращении огня и подготовка к президентским выборам.

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского.