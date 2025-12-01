СМИ: Зеленский с супругой приехали во Францию на встречу с Макроном

Суспильне: Зеленский с женой прибыли во Францию для встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию на встречу с лидером Республики Эммануэлем Макроном. Об этом пишет издание «Суспильне».

По его данным, в Париже украинский глава также заслушает полный доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова по прошедшим переговорам с американской стороной.

Как сообщали ранее СМИ, лидеры обсудят текущую ситуацию вокруг украинского конфликта и условия достижения прочного мира. Переговоры пройдут в контексте женевских дискуссий, американского мирного плана и координации с европейскими союзниками.

В повестке встречи также значатся вопросы предоставления Украине гарантий безопасности в рамках «коалиции желающих». Франция остается одним из ключевых партнеров Киева в Евросоюза.

17 ноября агентство «РБК-Украина» сообщило, что Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации. Как стало известно телеканалу LCI, в рамках этой сделки Украина планирует купить у Франции 100 истребителей Rafale.

Комментируя это соглашение, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для поставки Украине 100 истребителей Rafale Франции потребуется не менее трех лет.

Ранее МИД РФ заявил о «политико-дипломатическом шоу» Европы вокруг Украины.