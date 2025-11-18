В РФ прокомментировали закупку Украиной французских истребителей

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для поставки Францией 100 истребителей Rafale Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется не менее трех лет. Об этом сообщает «Лента.ру».
«[Президент Франции Эммануэль] Макрон делает вид, что продал истребители, — хотя они еще даже не произведены, а для того, чтобы собрать обещанные 100 штук, потребуется не меньше 3 лет. <...> [Президент Украины Владимир] Зеленский делает вид, будто верит в западную поддержку», — отметил Журавлев.
Он добавил, что Зеленскому пришлось «спешно засветиться хотя бы где-то в Европе» на фоне коррупционного скандала в Украине, чтобы показать, что с ним еще «кто-то здоровается».
Парламентарий высказал мнение, что Зеленский может и вовсе не вернуться на Украину после поездки по Европе, ведь для него там слишком «запахло жареным».
Накануне лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X потребовал отставки французского лидера Эммануэля Макрона после его обещания украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поставить Киеву самолеты Rafale.
Ранее в МИД России заявили, что Киев официально не уведомил о прекращении переговорного процесса.