В РФ прокомментировали закупку Украиной французских истребителей

Журавлев: для поставки 100 истребителей Rafale ВСУ потребуется не менее трех лет
Christophe Ena/Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для поставки Францией 100 истребителей Rafale Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется не менее трех лет. Об этом сообщает «Лента.ру».

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон делает вид, что продал истребители, — хотя они еще даже не произведены, а для того, чтобы собрать обещанные 100 штук, потребуется не меньше 3 лет. <...> [Президент Украины Владимир] Зеленский делает вид, будто верит в западную поддержку», — отметил Журавлев.

Он добавил, что Зеленскому пришлось «спешно засветиться хотя бы где-то в Европе» на фоне коррупционного скандала в Украине, чтобы показать, что с ним еще «кто-то здоровается».

Парламентарий высказал мнение, что Зеленский может и вовсе не вернуться на Украину после поездки по Европе, ведь для него там слишком «запахло жареным».

Накануне лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X потребовал отставки французского лидера Эммануэля Макрона после его обещания украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поставить Киеву самолеты Rafale.

Ранее в МИД России заявили, что Киев официально не уведомил о прекращении переговорного процесса.

